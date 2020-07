Tolletaten åtvarar: Lange køar i vente på grensa

innenriks

– Ja, delar av Sverige har jo vorte grønt, men resterande av Sverige er raudt. Det betyr at personkontrollen vil halde fram. Regjeringa rår mot reiser til utlandet. Viss mange reiser til utlandet i morgon, så vil det bli kø ved retur. Det er ikkje tvil om det, seier fungerande seksjonsleiar Bjørn Hansrud ved Tolletaten i Kongsvinger til Glåmdalen.

Dermed vil alle på svenskehandel bli kontrollert på veg tilbake til Noreg. Det betyr òg at alle som reiser over grensa, må ha pass. Hansrud åtvarar òg om at dei vil ha moglegheit til å kontrollere òg mindre vegar som kryssar grensa.

Seksjonsleiaren fortel at dei er førebudde på ein kraftig auke i trafikken over grensa i Kongsvinger-området. Omkring 40 kilometer frå Kongsvinger ligg den tradisjonelle grensehandelsbyen Charlottenberg.

