Det tyder at ein kan reise dit utan å måtte gå i ti dagars karantene ved heimkomst.

Det er dermed fleire svenske regionar enn venta som opnar. Frå før har regjeringa opna for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg. Desse får halde på den grøne fargen sin, trass i at smittetalet har gått noko opp i to av dei.

Dei nye reiseråda gjeld frå midnatt.