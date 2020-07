Halvvegs til verdsrekord i Elvis-synging: – Elvis lever

innenriks

– Han har no kome seg gjennom natta og kort samanfatta: Elvis lever, seier Kjell Elvis-manager Helge Johansen til NTB torsdag morgon.

I eitt døgn har 52 år gamle Kjell Elvis sunge Elvis-songar på baren the Scotsman i Oslo. Men for å setje ny verdsrekord må han halde koken i minst 18 timar til.

Det ambisiøse målet er likevel å syngje i heile 50 timar, og forsøket, som starta klokka 8 torsdag morgon, skal etter planen ikkje vere over før klokka 11 laurdag formiddag.

Manager Helge Johansen er så langt framleis optimistisk, men innrømmer at dette kan bli utfordrande.

– Eg er uroa for røysta. Mannen held ut, understrekar han.

For å verne røysta gjennom det neste døgnet, sørgjer manageren og ein ernæringsspesialist for at Kjell Elvis jamleg drikk varmt vatn med honning og sitron.

– Eg trur det blir nokon ups and downs, men vi gjer alt vi kan på vegen vidare, seier Johansen.

– Det blir hardare og hardare, men samtidig kjem han nærare og nærare målet, legg manageren til.

(©NPK)