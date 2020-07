Tre koronapasientar innlagde på norske sjukehus

innenriks

Som onsdag er det to innlagde pasientar i Helse sør-aust og éin i Helse vest, viser tala frå Helsedirektoratet.

På det meste har 325 koronapasientar vore innlagde. Talet har falle jamt sidan starten av april.

Ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI) har til saman 973 koronapasientar vore innlagde på sjukehus, og av desse har 226 fått behandling på intensivavdelingar.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 9.062 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå FHI. Dette er ein auke på ni tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 24 tilfelle.

Det var torsdag registrert 255 døde som følgje av sjukdommen, og det er ikkje meldt om nye døde sidan fredag førre veke.

416.131 personar her i landet var per torsdag testa for covid-19.

