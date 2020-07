Tolletaten beslagla tusenvis av liter falsk alkohol i internasjonal aksjon

innenriks

Aksjonen vart gjennomført i regi av World Customs Organisation (WCO), og norsk politi har òg samarbeidd.

Det største beslaget i aksjonen var på 3.880 liter falsk vodka.

– Det er viktig for tolletaten å bidra i denne aksjonen og ikkje minst kaste lys på at det er stort sannsyn for at du kan kjøpe varer som ikkje held den standarden dei gir seg ut for. I verste fall kan dette vere helseskadeleg eller dødeleg, seier seniorrådgivar Elisabeth C. Nettum i Kontroll- og regelverksseksjonen i Tolldirektoratet.

– Kjøper du smuglarvarer, er det svært sannsynleg at du ikkje får det innhaldet flaska eller boksen gir seg ut for å vere, åtvarar Nettum.

