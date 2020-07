Ingen nye smittetilfelle i Bergen etter frykt for nytt utbrot

innenriks

– Resultata er veldig positive for kommunen. Smitten ser ikkje ut til å spreie seg så raskt og så breitt som han gjorde i byrjinga, og vi tenkjer det er mykje takk vere smitteverntiltak i samfunnet, seier fungerande etatsdirektør Merethe Brattetaule for etat for helsetenester i Bergen kommune.

Brattetaule peikar på at tidspunktet for kontakt med smitta personar kan vere avgjerande.

– At smitteoppsporinga ikkje har påvist nye smitta, kan òg ha samanheng med at covid-19 smittar mindre utover i sjukdomsforløpet, og at dei fleste kontaktane har vore etter at smittsemda har spakna, seier ho.

I førre helg vart det påvist tre nye smittetilfelle i Bergen. 150 personar vart sette i karantene, og smittevernkontoret sette i gang med intensiv smittesporing.

– Vi har klart å halde høg kapasitet på testing, og reknar no med å ha dekt største delane av nettverket til dei smitta, seier Brattetaule.

