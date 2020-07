Færre kyrkjesokner ber om politiattest ved bruk av frivillige

innenriks

I perioden 2018–2019 var det berre 38 prosent av forsamlingane som henta inn politiattest frå frivillige medarbeidarar, skriv Vårt Land.

Det er ein nedgang frå 45 prosent i perioden 2016–2017. Spørjeundersøkinga er utført av KA Arbeidsgivarorganisasjon og Kyrkjerådet og vart sendt til 357 kyrkjelege verksemder. Svarprosenten var på 77 prosent.

– Alle som er frivillige i aktivitetar med barn og unge bør levere politiattest, seier seksjonsleiar Thale Skybak i Redd barnas noregsprogram.

Fleire svarer i undersøkinga at dei meiner det er unødvendig å hente inn politiattest på grunn av at forsamlinga deira er lita og oversiktleg. 80 prosent svarer at dei har laga ein beredskapsplan for førebygging og oppfølging av seksuell trakassering og overgrep. Dette er ein auke frå 66 prosent frå førre undersøking.

– Det er veldig flott at dei har vorte betre til dette, men det er rart at det samtidig er færre som innhentar politiattest. Dette burde henge meir saman. I det førebyggjande arbeidet er det kjempeviktig å halde oppe gode system som ikkje er baserte på skjønn og tilfelle, seier Skybak.

