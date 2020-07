innenriks

– Vi ventar på at ein geolog skal kome og undersøkje vegen. Det er avgjerande for at vi skal kunne starte opprydding og klargjering til å opne. Den vil nok ikkje bli opna før etter helga, seier avdelingsleiar Torstein Mehus på kommunalteknisk drift i Vaksdal kommune til Bergens Tidende.

Raset gjekk litt før kl. 12 torsdag formiddag.

Av dei isolerte er om lag halvparten fastbuande og den andre halvparten hyttefolk. Ingen personar eller bilar vart tekne i raset.

