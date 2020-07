179 mindreårige sette på celle i Oslo i fjor

innenriks

Det kjem fram av årsrapporten om arrestforhold som vart publisert torsdag. Totalt framstilte politiet mindreårige for arrest 818 gonger i 2019.

Årsakene til at dei mindreårige vart sette på celle, kom i hovudsak av vald, narkotika, våpen, truslar eller ran.

I 278 tilfelle vart den mindreårige sett i arrest på celle. 248 av sakene skjedde i Oslo og var fordelte på 179 personar. 20 av dei som enda på cella, var 15 år.

– I dei totalt 248 sakene der mindreårige vart sette på celle i 2019, sat dei i snitt 11,07 timar i arresten, står det i rapporten.

Totalt 18 mindreårige i Oslo politidistrikt sat på cella i over eitt døgn. Lengst sat ei 17-årig jente som var på cella i 38,47 timar.

Ingen under 15 år på celle

I dei 320 tilfella mindreårige vart framstilte for arrest i Oslo, var det 72 som likevel ikkje vart sette på celle. Då vart dei sette på eit kontor, avhøyrsrom, gang eller liknande medan dei venta på å bli henta av foreldre, føresette eller barnevernet.

– Politiet ønskjer i utgangspunktet ikkje å setje mindreårige i arrest. Det er noko ein berre gjer i verste fall og i tilfelle der mindreårige har gjort seg skuldig i alvorleg kriminalitet, seier seksjonsleiar Elisabeth Rise i Politidirektoratet i ei pressemelding.

Trøndelag hadde nest flest mindreårige på celle med totalt åtte tilfelle i fjor. Deretter følgde Aust og Agder med høvesvis fem og fire.

På landsbasis var det ingen under 15 år som vart låste inn på celle i fjor.

Fleire sette i politiarrest

I fjor gjorde politiet til saman 33.848 arrestasjonar og innhentingar, uavhengig av alder. Det er ein auke på tre prosent.

Likevel har det vore ein kraftig nedgang dei fem siste åra. Frå 2014 til 2019 sokk talet på arrestasjonar frå 50.721 til 33.848, noko som er ein nedgang på 33 prosent.

I fjor vart flest arrestasjonar utførte i politidistrikta Oslo (7.670), Aust (4.104), Trøndelag (3.708) og Sørvest (3.262)

I andre enden av skalaen er Finnmark (528), Innlandet (1.075), Troms (1.126) og Møre og Romsdal (1.157).

Plassmangel gav lauslating

Det kjem fram vidare at Oslo politidistrikt hadde 18 tilfelle der innsette vart lauslatne fordi det ikkje var varetektsplass tilgjengeleg.

Slike lauslatingar er det ikkje rapportert om i andre politidistrikt.

Likevel melder fleire politidistrikt at manglande varetektsplass nokre gonger fører til at arrestantar blir sitjande i arrest ut over 48 timar.

Totalt 4.181 arrestantar vart overførte til kriminalomsorga i 2019.

Flest oversitjarar i Finnmark

I totalt 486 av tilfella der ein person vart teken med til politiarrest, sat vedkommande over 48 timar i arrest. Det gir ein prosentdel på 1,4. I toppåret 2013 var delen over åtte prosent.

317 av desse sat inntil 72 timar i arrest, som er den maksimale grensa etter straffeprosesslova. Den klare hovudregelen er likevel ein frist på 48 timar.

I Finnmark vart det oversitjing i 4,7 prosent av arrestasjonane som ikkje gjaldt utlendingslova. I Oslo var del 4,4 prosent.

I Søraust enda berre 0,6 av slike saker med oversitjing, noko som er 0,1 prosentpoeng betre enn Nordland og Trøndelag.

(©NPK)