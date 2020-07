Tom bakke på årets 22. juli-markering på Utøya

innenriks

Årets markering på Utøya skjedde utan klemmar. Den sedvanlege tunge stilla i bakken føre talarstolen var djupare enn ved dei tidlegare markeringane.

Det er sett grenser for kor mange vi kan vere saman i koronatida. Men det er ikkje sett grenser for solidariteten mellom menneske. Vi tek ansvar saman, og vi tek omsyn og viser omtanke, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre til dei få som var til stades på Utøya onsdag ettermiddag.

Bakken er samlingspunktet for talar og debattar. På alle dei tidlegare markeringane har bakken vore full av AUF-arar og pårørande. Onsdag var den nærast heilt tom, med berre representantar frå regjeringa og støttegruppa.

Termometeret viste nærare 20 grader, og det fine vêret stod i ekstrem kontrast til den regntunge og dramatiske dagen for nøyaktig ni år sidan.

Ni år. Kor mykje er det? For ein som byrjar i 4. klasse, er det heile livet, sa Støre.

– Hatet frå 22. juli er der framleis

22. juli 2011 vart Noreg brått ramma av eit høgreekstremt terrorangrep. I august i fjor skjedde det igjen, noko som prega fleire av talane i år.

Vi har nærast vorte vane med at ytringane er hardare og spissare. Grensene er tøygde. Han som skaut og drap i Bærum i 10. august i fjor, vart radikalisert på nett. Det må ha gått timar og dagar fram til tiande august der han var i utvikling, og han verka skremmande lik i tanken og forma som terroristen frå 22. juli 2011, sa Støre, som åtvara om at det kan skje eit liknande angrep på nytt.

Tidlegare Ap-leiar og noverande Nato-sjef Jens Stoltenberg seier at det er viktig å halde fram kampen mot høgreekstremisme.

– Det hjelper å gå i rosetog, å stå saman mot rasisme, og dessutan å gi uttrykk for verdiar og haldningar fordi det byggjer eit bolverk mot rasismen, seier Stoltenberg til NTB.

– Det høgreekstreme hatet bak 22. juli er der framleis og det førte til angrepet på Al-Noor-moskeen og at ei jente vart drepen på grunn av hudfargen sin, seier han.

Sterk namneopplesing på kaia

AUF-leiar Ina Libak heldt òg tale under seremonien. Det same gjorde leiar Lisbeth Kristine Røyneland i Den nasjonale støttegruppa. Merete Stamneshagen frå støttegruppa las opp dikt, medan musikar Frida Ånnevik stod for dei musikalske bidraga.

Etter talane var det som tidlegare år, ein seremoni nede på kaia, der alle dei 77 namna vart lesne opp.

Statsminister Erna Solberg (H) la ned ein krans på vegner av regjeringa. Deretter framførte trompetist Magnus Aannestad Oseth «Til ungdommen», som har vorte eit musikalsk symbol for 22. juli.

Av dei 77 personane som døydde 22. juli i 2011, vart 69 drepne på Utøya, som ligg i Tyrifjorden i tidlegare Buskerud fylke.

