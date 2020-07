Straumprodusentane blir ramma av låge straumprisar

innenriks

– No ligg prisen rundt 1,5 øre per kilowatt time i Sør-Noreg, noko som er utruleg lågt, seier kraftanalytikar Ole Tom Djupskås i Refinitiv til Dagens Næringsliv.

Det er ein historisk låg straumpris i Noreg, melder avisa, og i starten av juli var straumprisen for første gong negativ.

Analytikar Tor Reier Lilleholt i Wattsight seier prisane får kraftprodusentane til å sende vatnet forbi driftsklare maskiner.

– Det er òg tilfelle på stadar der ein kan lagre vatnet. Det vil halde fram med å smelte snø heile juli og inn i august, seier han.

Dei låge straumprisane kjem av at det var veldig høge temperaturar i vinter og lågt forbruk. Produksjonen var dermed mindre enn normalt, og rekordmykje snø fylte òg opp vassmagasina.

– Mange stadar kjem det til å renne over dammane i sommar og haust, seier Lilleholt, som likevel påpeikar at prisen kjem til å stige når det blir kaldt.

Djupskås seier til DN at han trur på ein snittpris for straum i Noreg i fjerde kvartal som vil liggje på rundt 20 øre per kilowattime.

