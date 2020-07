Koronapandemien har avgrensa sommarpatruljen til LO

innenriks

Mellom anna har patruljen ikkje kunna gå inn på sjukeheimar og andre institusjonar der folk bur, for å vere sikre på at dei ikkje bidreg til koronasmitte.

– Det har òg vore mindre deltaking. Vi vil ikkje tvinge folk til å gå dersom dei føler fare for å bli smitta sjølve, seier ungdomsrådsgivar Bjarne Lagensen i LO til NTB. Han er leiar for sommarpatruljen.

Patruljen oppsøkte norske bedrifter i siste veka i juni og dei to første vekene i juli. Lagensen understrekar at det ikkje har vore smitte internt i sommarpatruljen, og at dei har hatt god kontroll på dei ulike Pará som oppsøkjer bedriftene.

– Vi har hatt mykje strengare smitteverntiltak enn retningslinjene FHI tilrådde på det tidspunktet, seier han.

Telefonsamtalar

Mellom anna har patruljen i år gjennomført telefonintervju i mange tilfelle, framfor å oppsøkje sommarvikarar på arbeidsplassar. I tillegg har ein samla inn svar frå sommarvikarane digitalt, framfor skjema på papir.

– Det er klart at den gode samtalen er best når vi kan sitje saman med folk. Vi er der for å skape tryggleik for unge arbeidstakarar, og det blir lettare når ein møter dei ansikt til ansikt, seier Lagensen.

Han fortel at hovudinntrykket først og fremst er at det er langt færre sommarvikarar enn normalt.

– Det skjer veldig mykje oftare enn vanleg at bedrifter melder at dei ikkje har sommarvikarar, seier Lagensen.

Færre brot på retningslinjene til LO

Førebels har ikkje LO gjennomgått tala nasjonalt. Til 3B8bbel-E28093-fC3A6rre-bedrifter-har-blitt-sjekket-22333545.ece" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iTromsø fortel likevel fagleg ungdomssekretær Markus Gabrielsen i LO Troms og Finnmark at det er færre brot på retningslinjene til LO i Tromsø. Dei reknar med at dette kjem av viruspandemien.



– Det har ført til at vi ikkje har kunna gjort like mange besøk som under eit normalår, så det er nok større uvisse til om statistikken er heilt representativ, seier Gabrielsen til avisa.

Vanlegvis melder rundt 50 prosent av dei spurde arbeidstakarane i Tromsø om brot på retningslinjene, medan det i år er rundt 37,7 prosent. Rundt 18 prosent har ikkje fått tilstrekkeleg informasjon om verneombod på arbeidsplassen, medan 14,5 prosent ikkje har fått vaktlister i tide.

