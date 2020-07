Finanstilsynet: Manglande oppfølging av kvitvaskingslova hos Danske Bank i Noreg

innenriks

Dei meiner banken ikkje har gjort nok for å rette seg etter lova.

Danske Bank har gått saman med Finanstilsynet for å planleggje og implementere 35 tiltak for å komme funnet til tilsynet i den knusande rapporten i møte. Tilsynet vart gjennomført i Danske Banks norske filial 4. og 5. september i 2019.

– Etter ein nyleg gjennomgang med Finanstilsynet, arbeider vi med eit breitt spekter av nye tiltak og har dedikert betydelege ressursar for å møte alle punkt, seier landsdirektør Trond F. Mellingsæter i ei pressemelding.

Finanstilsynet merkar seg òg at banken stort sett er samde med vurderingane deira.

Tilsynet meiner banken har gjort for lite for å etterkomme den strengare kvitvaskingslova som vart innført i 2018.

«Finanstilsynet finn det kritikkverdig at filialen (...) ikkje tidlegare har sett i verk analysar og planar for å sjå til at filialen etterlever norsk kvitvaskingslov», heiter det i tilsynsrapporten.

Tilsynet kritiserer at den norske filialen har tatt omsyn til hovudkontoret i Danmark, framfor å prøve å etterleve norsk lov på eiga hand. Danske Bank i Noreg får påpakning for å vente på prosjekt frå hovudkontoret, framfor å gjennomføre tiltak på eiga hand.

«Finanstilsynet minner om ansvaret til filialen for etterleving av norsk lov,» skriv dei.

(©NPK)