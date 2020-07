Finanstilsynet: Manglande etterleving av kvitvaskingslova hos Danske Bank i Noreg

innenriks

Finanstilsynet meiner banken ikkje har gjort nok for å rette seg etter lova.

Danske Bank har gått saman med Finanstilsynet for å planleggje og implementere 35 tiltak for å komme funnet til tilsynet i møte.

«Finanstilsynet finn det kritikkverdig at filialen (...) ikkje tidlegare har sett i verk analysar og planar for å sjå til at filialen etterlever norsk kvitvaskingslov», heiter det i tilsynsrapporten.

Tilsynet kritiserer at den norske filialen har gjort meir for å etterleve direktiva til hovudkontoret, framfor å etterleve norsk lov.

(©NPK)