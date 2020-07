Erna Solberg: – Å markere denne dagen er alltid tungt

innenriks

– Å markere denne dagen er alltid tungt, sa Solberg i talen sin. Men orda kan hjelpe eit stykke på vegen, meiner ho.

– Vi gjentek orda «aldri meir» for å minne oss sjølv på lovnaden vi gav: at vi kvar dag skal kjempe for dei verdiane terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, understreka ho i talen, der ho òg viste til angrepet i fjor der høgreekstreme Philip Manshaus drap stesøster si og gjekk til angrep på ein moské.

– Vi veit at hatytringar, konspirasjonar og framandfrykt lever i det norske samfunnet. Då er orda vi bruker, ekstra viktige, peikar på statsministeren.

– Vi må gjere det vi kan for å hindre at historia gjentek seg. Då må vi fortelje om angrepa. Vi må diskutere. Og vi må debattere, seier Solberg.

