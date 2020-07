innenriks

Dott, Tier og Voi forpliktar seg mellom anna til at alle nye sparkesyklar skal ha batteri som kan bytast, og skal bestå av minst 20 prosent resirkulerte materiale. I tillegg skal dei redusere utslepp frå lagerlokala og køyretøya som blir brukte til å halde ved like og lade sparkesykkelflåten, opplyser selskapa i ei delt pressemelding.

Dei lovar òg å ta grep for å hindre at sparkesyklar hamnar i vatnet og tek opp for mykje plass i gatene.

(©NPK)