Brannvesenet byrjar å få kontroll på rekkjehusbrann i Florø

– Det går mot ei kontrollert nedbrenning av heile bygningsmassen. Det er dessverre ikkje noko som kan bergast, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt Knut Dahl-Michelsen til NTB.

Han seier vidare ta det ikkje er meldt om nokon skadde og at fleire naboar er evakuerte. Brannmannskapa vil med den kontrollerte nedbrenninga fokusere på å hindre spreiing til omkringliggjande hus, presiserer Dahl-Michelsen.

Politiet fekk melding klokka 13.43 onsdag om brann i eit rekkjehus på Torvmyrane i Florø. Nødetatane rykte ut til staden, der det var mykje røyk og opne flammar.

Like før klokka 15 melde alarmsentralen at dei fire leilegheitene i rekkjehuset var overtende, og at det var vanskeleg for brannmannskapet å få kontroll på brannen på grunn av dårleg vasstilførsel, skriv Firdaposten.

Årsaka til brannen er førebels ukjend.

