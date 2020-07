innenriks

– Det er ikkje kontroll på brannen per no. Brannvesenet jobbar med sløkking, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt Per Algrøy til NTB.

Han legg til at det kan vere spreiingsfare til andre hus og terreng.

– Det er ingen personar i leilegheitene og ingen skadde som vi har fått opplyst, seier Algrøy.

Nødetatane er på staden.

