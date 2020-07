Thon-hotell halverte matsvinnet under bufféforbodet

innenriks

I første kvartal 2020 vart det kasta 48 gram mat per gjest på Thon-hotellet i Ski, mot 142 gram per gjest for same kvartal i 2019, skriv Aftenposten.

Fleire andre hotell i kjeda har sett ei halvering av matsvinnet i perioden mellom 12. mars og 13. juli, då bufféservering var forbode. Aftenposten har òg vore i kontakt med kjedene Scandic og Nordic Choice Hotels som rapporterer om eit fall i matsvinnet, utan at dei kan vise til konkrete tal.

Hotella har valt ulike løysingar for frukostservering under koronakrisa. På Thon-hotella har gjestene kunna bestille direkte ved bordet eller hos kokken.

13. juli vart frukostbuffeen lovleg igjen, og alle dei tre kjedene Aftenposten har spurt, seier dei vil behalde han. Inntil vidare gjer likevel smitteverntiltak seg framleis gjeldande, mellom anna gjennom eit redusert påleggsutval.

(©NPK)