Schibsted med dansk milliardavtale etter Adevintas Ebay-oppkjøp

Tysdag kjøpte Adevinta, eit annonseselskap der Schibsted var største eigar, opp Ebays rubrikkverksemd for 9,2 milliardar dollar, tilsvarande rundt 85 milliardar kroner. Som eit ledd i avtalen kjøper Schibsted opp rubrikkverksemdene Dba.dk og Bilbasen.dk i Danmark.

– Vi har sett på Danmark i ei tid, og det å ta over bilbasen.dk og Dba.dk er ei unik moglegheit for Schibsted for å få tilgang til denne digitalt avanserte og attraktive marknaden for rubrikkannonsar på nett, seier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i ei pressemelding.

Etter oppkjøpet går Schibsteds eigardel i Adevinta frå 59 prosent til 33 prosent.

I avtalen er den danske delen av Ebays rubrikkverksemd verdsett til 330 millionar dollar, tilsvarande litt over 3 milliardar kroner.

