Marinekorpset i USA vil sende fleire soldatar til Noreg under øvingar

Major Adrian Rankine-Galloway ved europakommandoen til korpset seier til Klassekampen at USAs forpliktingar til Noreg står fast.

– Vi vil halde fram med å utvikle det sterke tryggingssamarbeidet vårt med Noreg, seier han til avisa.

Han legg til at den amerikanske deltakinga ved norske øvingar vil auke, medan det kontinuerlege nærværet blir meir dynamisk.

– Vi forventar å sende om lag 400 marinesoldatar til Noreg mot slutten av hausten i år og rundt 1.000 marinesoldatar tidleg i 2021, seier han.

Endringsplanen for det amerikanske marinekorpset går under namnet «Force Design 2030». Endringane skjer som følgje av at marinekorpset i framtida vil innrette seg som ein maritim styrke og ikkje lenger prioritere landsstrid.

Meir spesifikt vil korpset ta sikte på å løyse militære oppdrag i Sørkinahavet, skriv Klassekampen. Endringane inneber mellom anna at styrken vil kvitte seg med stridsvogner og store delar feltutstyr. I tillegg skal talet på soldatar kuttast med 12.000.

