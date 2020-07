innenriks

Det var måndag at kvinna vart funnen forulykka i Harstad hamn. No melder politiet at kvinna er i 50-åra og var busett i Harstad. Ho var ugift og lèt etter seg ingen barn.

– Det er ikkje noko førebels som tyder på at kvinna har vore utsett for ei kriminell handling, seier Morten Hole som er fungerande politistasjonssjef ved Harstad politistasjon.

Kvinna vil bli obdusert torsdag, og politiet etterforskar vidare for å klargjere omstenda rundt dødsfallet.

