innenriks

Eigaren av Haugaland Zoo prøver saman med ein veterinær å få skote bedøvingspiler på kenguruen, melder NRK.

Kenguruen har den siste tida vorte eit problem for Storesund barnehage på Torvastad på Karmøy. Uteområdet må ryddast for kenguruavføring før barna kan bruke området, melde Haugesunds Avis.

– Dyret har det bra ute. Grunnen til at kenguruen har halde seg i og rundt barnehagen, er truleg at han et av graset her, seier veterinær Tore Hausken til NRK.

