Kan bli kaldaste juli på nesten 30 år fleire stader

innenriks

Det har vore mykje ustabilt og grått norsk sommarvêr den siste tida. Mange har opplevd den siste veka som svært kald.

– Eit kaldt vestavêr har ført til kjøligare temperaturar og varierande sommarvêr over store delar av Sør-Noreg i juli, fortel statsmeteorolog Rannveig Oftedal Eikill til NTB.

Dei kommande dagane kjem det òg til å komme inn ein ny dose med kjølig luft over store delar av Sør-Noreg og Trøndelag.

Lågaste snittemperaturane sidan 90-talet

Statsmeteorolog Gunnar Livik seier til NTB at om temperaturane held fram med å halde seg låge dei resterande dagane, kan det bli den kaldaste snittemperaturen på ein julimånad sidan 1990-talet i fleire storbyar.

– I Oslo må vi tilbake til 1993, Bergen 1996, og Trondheim heilt tilbake til 1962 for å finne liknande låge snittemperaturar, fortel Livik, som også påpeikar at det enno manglar fleire dagar før månaden er over.

– Trenden stadfestar likevel det mange har merka seg, at vi fekk eit tydeleg vêromslag ved månadsskiftet juni/juli, og at juli har vore ein kald månad med mykje ustabilt vêr.

Styrtregn i Nord

Nord-Noreg har derimot vore heldigare med snittemperaturane i juli, ifølgje meteorologkollega Eikill. Ferierande på Finnmarksvidda bør likevel pakke både shorts og regnfrakk.

– I Troms og Finnmark har dei hatt frå 13 grader i Hammerfest, til heile 27 grader i Søraust-Finnmark. Her er det likevel meld gult farevarsel, styrtregn og ein del torebyer seinare onsdag, seier Eikill.

– Elles blir det ganske grå sommarvêrdagar i Noreg denne veka, med ein del skiftande vêr og regnbyer over heile landet.

Oslo har førebels i snitt hatt berre 14,7 grader for juli månad. Hovudstaden har ikkje hatt eit så lågt snittal sidan 1993. Bergen har til no 12,8 grader i snitt for juli, den lågaste sidan 1996.

Trondheim har førebels 12,1 grader i gjennomsnittstemperatur i juli. Ikkje sidan 1962 har ein hatt lågare gjennomsnittleg julimåling, den gong 11,8 grader.

