– Alle svara frå søndag er komne inn, og ein god del frå måndag. Alle er altså negative, seier fungerande legevaktsjef Annette Corydon, til Bergensavisen.

Den omfattande testinga er gjennomført etter at det i helga vart påvist korona hos tre personar i Bergen. Over 100 personar vart sette i karantene, og det vart innført store smitteavgrensingstiltak for å hindre ei ny smittebølgje.

– Det er full fart. Måndag testa vi 225 personar på legevakta, seier Corydon.

