Forskarar ikkje bekymra for drapstalet i Noreg

innenriks

Så langt i år er det registrert 17 drapssaker med 20 offer i Noreg. Berre i juli er det starta etterforsking av seks drapssaker med til saman åtte offer.

I fjor vart det registrert 26 drapssaker med 28 offer.

Ein av dei fremste drapsforskarane i landet minner om at drapsførekomsten i Noreg er låg i internasjonal målestokk med 0,6 drap per 100.000 innbyggjarar.

– For fenomen som har låg førekomst, vil variasjonen mellom ulike år kunne bli stor, utan at ein har grunnlag for å seie at vi ser ein auke. Så langt har ikkje statistiske utrekningar vist at vi har ein auke av drap i Noreg, seier Solveig Bø Vatnar til Aftenposten. Ho er professor i psykologi ved Oslo universitetssjukehus og Høgskolen i Molde.

Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo seier det er fleire drapssaker i første halvår enn på lenge, men at det kan komme av tilfeldige variasjonar.

– For å finne årsaka til auken, må ein analysere alle drapa og sjå på sakene, seier Bjørnebekk til avisa.

Ho understrekar at det ikkje er noko som tyder på at valden i Noreg er på veg opp.

– Det er ein relasjon mellom offeret og gjerningspersonen i ein høg del drapssaker i Noreg. I land med høg kriminalitet er det fleire drap der det ikkje er relasjon mellom partane, men slik er det ikkje i Noreg, seier ho.

(©NPK)