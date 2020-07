innenriks

Talet på kalvar som er fødde i år, ligg dermed over gjennomsnittet for bestandsdelen på Dovrefjell, opplyser Tord Bretten i Statens naturoppsyn til Gudbrandsdølen Dagningen.

Dovrefjell er kjerneområdet for moskus i Noreg. Bretten veit frå teljinga sist vinter at det er 120 vaksne kyr i moskusstammen. Han anslår at det er født 80 kalvar i år etter at godt over halvparten av kyrne vart funne i kalveteljinga.

