Lørenskog-dødsfalla: Faren til barna er lauslaten

innenriks

Far til barna vart sikta etter funna og sat søndag i avhøyr, men politiet opplyste på ein pressekonferanse søndag kveld at mistanken mot han var svekt.

– Avhøyret er ferdig for lenge sidan. Han er lauslaten, sa forsvararen til mannen, advokat Dag Svensson, til NTB ved 22.20-tida.

Han veit ikkje om mannen framleis er sikta i saka, eller kva han vart sikta for.

– Eg har ikkje fått noko klart signal om kva det er. Eg har ikkje sett siktinga, seier Svensson.

Prega av saka

Faren kom sjølv til åstaden og vart då teken hand om av politiet. I avhøyret har han sagt at han ikkje har noko med hendinga å gjere.

– Ein kan knapt setje seg inn i korleis det er å få ein sånn beskjed. Det er svært heftig, det er klart det, seier Svensson.

Dei to barna vart funnen døde i ei leilegheit i Lørenskog søndag morgon. Politiet rykte ut til leilegheita etter at dei klokka 8.30 fekk melding om ein mogleg brann. Då dei kom fram, fann dei to livlause barn og ei skadd mor.

Mora skal avhøyrast

– Det vart freista gjenoppliving av barna, men det vart raskt klart at liva deira ikkje stod til å redde. Dødsårsaka er ukjend, sa politiadvokat Sonika Sharma-sundheim i Aust politidistrikt på ein pressekonferanse søndag kveld.

Politiet ønskjer ikkje å opplyse om alderen til barna.

Mora er innlagd på Ullevål sjukehus og er utanfor livsfare.

– På grunn av omstenda i saka blir den etterforska som drap. Det er naturleg at politiet tek avhøyr av mora. Det har ikkje late seg gjere per no på grunn av helsetilstanden hennar, sa politiadvokaten på pressekonferansen.

Ein familie i krise

Bebuarane i området vart bedne om å halde seg inne søndag føremiddag. På pressekonferansen understreka politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt at det ikkje er noko som tilseier at innbyggjarane i Lørenskog har noko å frykte.

– Tankane våre går til ein familie i krise, sa ho.

Ho sa vidare at saka er i ein tidleg fase og bad om forståing for at politiet ikkje kan seie så mykje enno.

– Det er viktig å sikre bevisa i saka på best mogleg måte, sa Øystese.

Væpn politiaksjon i Rælingen

Politiet har gjort vitneavhøyr og ber personar som har opphalde seg i området frå midnatt til klokka 9 søndag morgon, om å melde seg om dei trur dei har relevante opplysningar.

Væpna politi rykte òg ut til ein bustad i Fjerdingby i Rælingen søndag formiddag. Dei leita etter ein person som kunne ha informasjon om saka. Politiaksjonen vart avslutta i 15-tida.