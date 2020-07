Ingen nye koronatilfelle ved Haakonsvern

innenriks

Dei vart pålagd karantene etter at ein vernepliktig ved Haakonsvern fekk påvist viruset.

– Alle som sit i karantene på Haakonsvern, har testa negativt, og av dei som sit i heimekarantene, får vi svar på fortløpande. Så langt er det ingen i heimekarantene som har testa positivt, seier kommandørkaptein i Sjøforsvaret, Torill Herland til Bergensavisen.

Gjennom helga vart over 100 personar i Bergen pålagde karatane, etter at ytterlegare to personar testa positivt for korona. For å hindre ei ny smittebølgje har styresmaktene innført tiltak for å spore og avgrense smitte.

(©NPK)