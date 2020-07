FHI: Spania kan bli «raudt» i slutten av veka

innenriks

– Det betyr at reisande frå Spania til Noreg kan måtte gå i ti dagars karantene ved heimkomst når nye reiseråd blir presenterte fredag. Nordmenn som er på reise i dei aktuelle områda, må følgje lokale råd, seier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding.

Karantenereglane vil ikkje ha tilbakeverkande kraft, men vil i så fall gjelde frå tidspunktet for iverksetting fredag, heiter det i pressemeldinga.

Det blir meldt om ein særleg auke av koronasmitte i dei nordlege regionane Aragón og Catalonia. Smittetala i dei fleste andre regionane i Spania er framleis låge.

– Vi har gjort ei vurdering av smittesituasjonen i Spania, og reiseråda vil bli vurdert av regjeringa i slutten av veka. Men vi ønskjer allereie no å gjere reisande merksame på at Spania kan bli raudt dersom det ikkje skjer endringar fram til då, seier Stuwitz Berg.

Ved innreise frå land som har tilstrekkeleg låg smittespreiing, har regjeringa vedteke unntak frå karanteneplikta i EU/EØS og Schengen-området.

Auken av talet på tilfelle i Spania gjer at landet overstig grenseverdien som FHI har sett, på 20 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Spania ligg no på 20,7, viser tal frå EUs smittevernbyrå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 19. juli.

(©NPK)