Eirik Jensens fengslingsanke send til lagmannsretten

innenriks

Ankeskrivet er sendt til Borgarting lagmannsrett. I Oslo tingrett vart Jensen torsdag førre veke varetektsfengsla i åtte veker.

Forsvararen, advokat John Christian Elden, ber i anken om at saka skal behandlast av ein annan lagmannsrett.

– Rolla til Borgarting lagmannsrett i denne saka totalt sett tilseier at det er grunn til å frykte at retten ikkje vil bli oppfatta som objektiv i vurderinga si av saka. Særleg gjeld dette ei avgjerd – som i dette tilfellet – som er så avgjerande tufta på den enkelte dommars eiga oppfatning, og der oppfatninga til kollegaene deira skal leggjast i botn for avgjerda, skriv Elden.

Motparten, Spesialeininga for politisaker, har sendt utsegnene sine til skrivet til forsvararen, får NTB stadfesta måndag ettermiddag.

Eirik Jensen vart i Borgarting lagmannsrett 19. juni dømd til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grov narkotikakriminalitet. Han anka på staden.

Jensen vart varetektsfengsla i vente på behandlinga i Høgsterett.

(©NPK)