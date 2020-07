Dei låge temperaturane held fram i Sør-Noreg

innenriks

– Den varme lufta held seg i nord. Der blir det gode temperaturar, spesielt i Finnmark, der det kan bli opp mot 25 grader, seier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

Sør-Noreg har vore prega av skiftande vêr og låge temperaturar dei siste vekene, og dette ser ikkje ut til å ta slutt med det første. På Vestlandet og i Trøndelag blir det byeaktivitet utover veka, og her vil det ikkje bli meir enn rundt 10–12 grader, forklarer Moxnes.

I Nordland er det òg ustabilt vêr med låge temperaturar. Landsdelen har i sommar besøk av svært mange nordmenn på noregsferie, og dei kan alle glede seg over at temperaturane ser ut til å stige mot slutten av veka.

Snø i høgda

Austanfjells ligg litt i le for vestavêret, men det blir ikkje noko stabile vêrforhold der utover veka. På det varmaste vil det kunne bli opp mot 20 grader enkelte stader.

– Men det blir såpass kaldt i høgda at det vil kome snø over 1.200 meter. Dei som er på topptur i fjellet, kan møte på snøbyer, seier Moxnes.

Bilistar har likevel ingen grunn til uro, då snøen neppe kjem til å leggje seg på vegane, ifølgje Moxnes.

Rekordvarm juni – kald juli

I førre månad vart det sett ei heil rekkje varmerekordar, og årets første sommarmånad gav antydningar om at årets koronaprega sommar kunne by på varme temperaturar.

– I juni var temperaturane langt høgare enn det som er normalt mange stader. Dette bidreg kanskje no til at juli kjennest kaldare, seier Moxnes. Men han påpeikar at temperaturane i Sør-Noreg til no faktisk har vore lågare enn det som er normalt for juli.

Også nedbørsmengdene i Sør-Noreg har vore over det som er vanleg, og det har til tider vore veldig skiftande vêr.

– I Noreg er det jo litt sånn at ein bør prøve å utnytte vêret når det er fint, for det varer jo ikkje evig, understrekar Moxnes.

Varm helg i nord

På Vestlandet vil den kalde lufta halde fram til og med laurdag, medan det frå søndag av ser langt meir lovande ut for vestlendingane.

Austanfjells blir det ikkje store endringar, og det skiftande vêret vil halde fram.

– I nord ser det ut som det blir ganske fint til helga, med bra temperaturar i Troms og Nordland òg. Det er generelt stigande tendensar i heile område.

– I Finnmark held temperaturane seg gjennom veka, dei blir kanskje litt lågare onsdag og torsdag før det blir varmare mot helga igjen, seier Moxnes.

(©NPK)