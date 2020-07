100 millionar i koronatilskot til buss- og passasjerbåtselskap

innenriks

Ved å kompensere for tap som følgje av smitteverntiltak for å kjempe mot koronapandemien håpar regjeringa at kommersielle langdistanseruter med buss og båt kan haldast oppe. Efta-overvakingsorganet Esa har endeleg godkjent ordninga.

– Det tyder at tilskotsordninga kan opprettast, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Alle kommersielle operatørar som har løyve for heilårs rutetransport med buss eller passasjerbåt på ruter på meir enn 80 kilometer, kan søkje om tilskot.

