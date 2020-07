Klart for 22. juli-markering utan klemmar

innenriks

Det blir inga samling for pårørande og overlevande på Utøya. Og det blir heller inga open samling framfor regjeringskvartalet i år på niårsdagen for terrorangrepet der 77 personar vart drepne.

Korona har flytta markeringa over på nett og i staden blir det talar, kransenedleggingar og musikkinnslag frå begge stadane – som også blir sende direkte av NRK.

– Det på grunn av smittevern. Vi kunne ikkje oppfylle avgrensinga på maks 200 personar. Vanlegvis har det vore mellom 200 og 500 personar på Utøya under markeringane, seier leiar Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppa til NTB.

– Ganske trist

Markeringa førstkommande onsdag startar klokka 10 framfor regjeringskvartalet. Her held både Røyneland, AUF-leiar Ina Libak og statsminister Erna Solberg talar. Frida Ånnevik bidreg med musikk.

Seinare samlast representantar for støttegruppa og AUF på Utøya saman med mellom anna Ap-leiar Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg.

Lisbeth Røyneland i støttegruppa seier at dei ikkje har fått mange reaksjonar på at det blir ei digital markering.

– Men viss eg skal svare for meg sjølv, så synest eg det er ganske trist. Dette er vanlegvis ein typisk klemmesituasjon. Det er ein dag for å møte kvarandre, med nære samtalar og gode klemmar. Men vi er jo sjølvsagt nøydde til å innrette oss til reglane, seier Røyneland.

– Fellesskap

AUF-leiar Ina Libak er samd.

– Eg skulle ønske vi kunne vere fysisk saman i det fellesskapet vi pleier å ha 22. juli. Det er ein dag det er særleg fint å vere saman, klemme kvarandre og passe på kvarandre, seier ho til NTB.

Men slik blir det altså ikkje.

– Eg synest det er dumt. Det trur eg det er ein del andre òg som synest. Men eg trur alle har forståing for at det blir som det blir på grunn av koronasituasjonen vi lever med, seier Libak, som legg til at ho trur dei skal få til ei verdig markering likevel.

Det blir òg arrangert lokale markeringar fleire stader rundt om i landet.

– Der er det ikkje like mange folk, og dermed vil dei kunne ha arrangement som er innanfor smittevernreglane, seier Røyneland.

