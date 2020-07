Politiet undersøkjer om bombetrussel mot Ryanair-fly har samanheng med tidlegare hending

innenriks

– Det er naturleg å sjå dei to hendingane i samanheng, og det blir etterforskingsrelaterte spørsmål som vi skal undersøkje, seier leiar Olav Unnestad for felles operative tenester i Aust politidistrikt til NTB.

Den andre trusselsituasjonen fann stad på eit Ryanair-fly frå Krakow til Dublin tidlegare denne veka. Der vart det funne ein lapp på toalettet der det stod at det var eksplosiv om bord på flyet.

Ryanair har stadfesta til VG at også trusselmeldinga på fredag var skriven på ein lapp som vart funne om bord i flyet.

Stansted flyplass

Den liknande episoden tidlegare denne veka medførte at flyet vart tvinga til å lande på Stansted lufthamn i London. To menn på høvesvis 26 og 47 år vart arresterte av politiet i Essex for å ha stått bak truslane, ifølgje BBC.

Det var på nettopp Stansted flyplass i London at også Ryanair-flyets tur mot Oslo starta fredag. Ruteflyet på veg frå flyplassen til Gardermoen då trusselmeldinga kom.

51-åring arresterte

Ein 51 år gammal britisk mann som var om bord i det aktuelle flyet fredag, er arrestert av norsk politi. Dei mistenkjer han for å stå bak truslane. Dei veit ikkje om mannen reiste åleine, eller om han var ein del av eit reisefølgje.

– Det er fleire grunnar til at vi har arrestert han, og det vil vi komme tilbake til seinare når etterforskinga har komme i gang, seier Unnestad.

51-åringen vil bli avhøyrt så fort som mogleg, opplyser politiet.

Blir undersøkt av bombegruppa

Flyet landa på Oslo lufthamn klokka 12.25, og alle om bord vart frakta med bussar vekk frå flyet, som no står parkert i utkanten av området til flyplassen. Der blir det undersøkt av bombegruppa.

Dei 142 passasjerane og seks besetningsmedlemmene blir varetekne av umiddelbar nærleik av Gardermoen.

– Det kan vere naturleg å avhøyre dei. Først er vi nøydde til å komme gjennom denne akutte fasen, få skuldrane godt ned, og gjere slike etterforskingsmessige vurderingar etter kvart, seier Unnestad.