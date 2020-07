Norwegian avsluttar avtale med OSM Aviation

innenriks

Norwegians eigarskap i OSM Aviation opphøyrer òg, melder selskapet i ei pressemelding.

– Det er eit stort og viktig steig på vegen for Norwegian at vi tek over det heile og fulle ansvaret for dei selskapa der det flygande personalet vårt er tilsett, skriv konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

Personalet til selskapet i Spania, England og USA har til no vore tilsett i OSM Aviation. Dei vil no komme inn under Norwegian på lik linje med tilsette i Noreg, Frankrike og Italia.

Permitterte arbeidstakarar i desse landa kan ikkje komme tilbake til jobb før trafikken tek seg opp igjen.

Norwegian blir sett på som den viktigaste kunden til OSM. Samarbeidet vart innleidd hausten 2014, då tidlegare SAS-kaptein Espen Høiby gjekk inn som leiar for OSM Aviation og inngjekk avtalen. I 2016 kjøpte Norwegian opp halve OSM Aviation.

(©NPK)