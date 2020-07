Nær dobling av akutte sjølvmordssamtalar denne sommaren

innenriks

Krisetenesta til Kirkens SOS har i den siste tida merka spesielt stor pågang, skriv VG. I perioden 15. juni til 15. juli er det registrert nesten dobbelt så mange akutte sjølvmordssamtalar, samanlikna med same periode i fjor.

– Det kan henge saman med koronasituasjonen, seier generalsekretær i Kirkens SOS Leif Jarle Theis.

Han fortel at det som har vore vanskeleg før, kan bli endå vanskelegare under situasjonen no.

– Ting som tidlegare har vore trygt, er plutseleg ikkje det lengre.

Hovudtemaa i samtalane er psykiske lidingar, einsemd og relasjonsproblem. No er det òg mange som føler livet er for tungt å leve.

– Det er ufatteleg trist å sjå at fleire menneske er så fortvila at dei er så nære å ta sitt eige liv, men vi synest jo òg det er bra at dei ringjer til oss. Eg håpar det gjer at dei held ut litt til, seier Theis.

