Årsrekord på Preikestolen

innenriks

Det var totalt 4.615 turgåarar som torsdag tok turen opp til det ikoniske fjellplatået – noko som er årsbeste så langt, skriv Stavanger Aftenblad.

Onsdag måtte politiet rykkje ut til turistmagneten på grunn av at parkeringsplasskapasiteten var sprengd, med kø heilt ned til riksvegen. Dette førte til at alle turgåarar vart oppmoda til å heller gå turen på andre tidspunkt på dagen, for å spreie ut folkemengdene.

– Langt fleire starta mellom klokka 6 og 10 på torsdagen. Samtidig såg vi òg ein liten auke på ettermiddagen. Fleire unngjekk å gå midt på dagen. Det er nøkkelen til å unngå køar. Torsdag var det toppen fem minutt med venting på det verste, seier dagleg leiar Helge Kjellevold i Lysefjorden utvikling

