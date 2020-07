Sandefjord tapar millionar på tapt ferjetrafikk

innenriks

Sandefjord kommune la til grunn at ferjetrafikken ikkje ville komme tilbake til det normale før tidleg i juli. Når regjeringa har forlengt reiserestriksjonane og rår mot innreise til Sverige blir tapet endå større, skriv Sandefjords Blad.

I budsjettet for Sandefjord hamn var det for 2020 berekna inntekter på 36 millionar kroner, men så langt er inntektene på berre 7 millionar.

Det betyr at kommunen må ta frå hamnefondet for å dekkje opp, noko som mellom anna betyr at den planlagde oppussinga av fiskekaia må utsetjast.

