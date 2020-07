Miljødirektoratet: Høgare terskel enn vanleg for å vedta felling av genetisk viktig ulv

innenriks

Vidar Seljevoll i viltseksjonen i direktoratet seier til Nationen at det i dag ikkje finst nokon etablert praksis for ein slik ulv i Noreg som kan antyde kvar lista ligg.

– Det som er klart, er at terskelen for å vedta felling av dyr som er definert som genetisk verdifulle, vil liggje høgare enn for dei som ikkje har ein slik status, seier han.

Det var for to veker sidan at ulven, som av norske styresmakter blir sett på som genetisk viktig, angreip ein kuflokk i Rendalen. Nyleg angreip ulven flokken på nytt, ifølgje NRK.

Ulven blir sett på som genetisk viktig fordi han anten har russisk eller finsk avstamming, og den norske ulvestammen er prega av innavl.

