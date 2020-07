Få endringar i behandlinga av covid-19 gjennom pandemien

innenriks

Til no har malariamedisinen hydroksyklorokin, ebolamedisinen Remdesivir, dei to HIV-medisinane lopinavir-ritonavir og det betennelsesdempande steroidet deksametason vore blant legemidla som har vorte testa på pasientar i dei store studiane. Så langt er det to positive og to negative funn, seier direktør John-Arne Røttingen i Forskingsrådet.

Han leiar ein av dei tre største og viktigaste koronastudiane i verda, WHO-studien «Solidarity Trial». Studien føregår i 21 land og over 6.000 personar inngår så langt i han.

– Bortsett frå at deksametason har vorte teke i bruk på alvorleg sjuke intensivpasientar etter at resultat frå den britiske studien låg føre, har det ikkje komme store behandlingsendringar så langt, seier han.

Dei tre største studiane, som er WHO-studien, den britiske Recovery-studien og studien til amerikanske National Institutes of Health (NIH), evaluerer effektane av dels ulike og dels dei same legemidla.

Deksametason til dei aller sjukaste

Ingen av studiane har presentert nokre endelege resultat enno, men dei mest positive førebelse resultata er frå Recovery-studien med det betennelsesdempande steroidet deksametason på alvorleg koronasjuke pasientar. Den britiske studien viser at bruk av legemiddelet reduserer dødsrisikoen med ein tredel for pasientar på respirator.

Pål Aukrust, som leiar den norske delen av WHO-studien, seier at ein del i Noreg no bruker deksametason, som er eit kortisonpreparat som også penetrer godt inn i hjernen, til behandling av dei aller sjukaste.

Overlegen ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssjukehus fortel at funne i den britiske studien underbyggjer at i tillegg til antiviralterapi, er det òg viktig med behandling som dempar den betennelsen som viruset skapar, men ikkje driv sjølv.

– Det er ein del i Noreg som vil bruke deksametason som ein del av standardbehandlinga på dei aller, aller dårlegaste. Det er ikkje 100 prosent etablert dette, fordi dei positive resultata kjem frå ein studie i eitt land, som også hadde svært høg døyelegheit blant intensivpasientane. Det blir òg prøvd bruk av kortison i andre land. Det er òg andre former for immunmodellerande behandling som ikkje er ferdig utprøvd, seier Aukrust.

Overlegen meiner at immunmodellerande behandling i tillegg til antiviralterapi no truleg er banka som eit viktig prinsipp i behandlinga av covid-19-pasientar, men at det ikkje er heilt sikkert at deksametason blir ståande.

Lovande Remdesivir

Det andre lovande resultatet har vore frå den amerikanske studien på det antivirale legemiddelet Remdesivir.

Studien har først og fremst vist at pasientane blir raskare friske og får kortare sjukehusopphald. Den har ikkje med sikkerheit vist at Remdesivir reduserer døyelegheit.

Studien gjorde at amerikanske styresmakter godkjende legemiddelet og uttrykte at det bør vere standardbehandling. Også i Europa er Remdesivir godkjent til bruk på covid-19-pasientar, men førebels har ikkje nokon styresmakter eksplisitt gått ut og sagt at det bør vere standardbehandling.

Ikkje etablert som standard

Aukrust meiner det er viktig å halde fram Remdesivir-studien, slik at ein ikkje berre baserer seg på éin studie og kan få ein eintydig konklusjon. Han påpeikar at studien frå USA er sponsa av legemiddelfirmaet Gilead og var utført på ei utvald gruppe pasientar, der mellom anna nyrefunksjonen skulle vere tilnærma normal.

– Det var ein ganske stor studie, men vi meiner at Remdesivir framleis ikkje har funne ein heilt etablert plass som standardmedisin. Vi synest òg det er noko tidleg å hevde dette frå styresmaktene, seier han og understrekar viktigheita av WHO-studien han er ein del av.

Trass i få medikamentelle endringar i behandlinga av koronapasientar, lærer ein stadig meir, og standardbehandlinga av pasientane har vorte betre, meiner Aukrust.

– Vi har lært noko når det gjeld akuttmedisin, og vi har vorte mykje meir merksame på seinskadar. Dei som blir lagt inn no, blir kanskje endå betre tekne vare på når det gjeld rehabilitering, seier han.

Negative funn: Hydroksyklorokin og HIV-medisin

På den andre sida har både WHO-studien og den britiske Recovery-studien vist at malariamedisinen hydroksyklorokin ikkje har effekt på covid-19-pasientar. John-Arne Røttingen opplyser at WHO i desse dagar er i ferd med å sende inn ein artikkel om dette.

I USA vart legemiddelet som president Donald Trump fleire gonger anbefalte, hastegodkjend i vår, men dette vart seinare trekt tilbake.

Også eit anna legemiddel, som er ein kombinasjon av to ulike HIV-medisinar lopinavir-ritonavir, har vore testa ut i både Recovery- og i Solidarity-studien. Legemiddelet har vist seg ikkje å ha effekt, og det blir ikkje testa vidare.

Hundrevis av mindre studiar

I tillegg til desse studiane og legemidla som er testa, blir det publisert hundrevis av artiklar som indikerer både lovande og mindre lovande effektar av legemiddel. Mange av desse studiane er såkalla observasjonsstudiar, som ikkje er randomiserte og ofte har skeivheiter som gjer at ein ikkje har robust kunnskap frå dei, forklarer forskingsdirektøren.

– Men dei er viktige for å komme opp med moglege hypotesar for kva legemiddel som bør testast ut. Samtidig er det viktig ikkje å ha tillit til dei, slik at ein endrar retningslinjer og behandlingstilrådingar, seier han.

Røttingen fortel at Solidarity-studien gjennom veka skal gjere ei evaluering av kunnskap frå mindre studiar for å sjå på kva for nokre nye legemiddel dei skal ta inn i studien.

Ein av styrkane til den omfattande studien er god tilgang til nye pasientar. Medan det var mange koronapasientar i Europa som vart rekrutterte dei første månadane, er det no land som Iran, India, Indonesia og Filippinane som rekrutterer.

– Fordelen er at ein til kvar tid vil ha land med i studien der epidemien er i ein meir aktiv fase, seier Røttingen.

(©NPK)