Eirik Jensen kjemper for lauslating: – Eg slit skikkeleg

Den tidlegare polititoppen blei i juni dømt til 21 års fengsel for medverking til innførsel av fleire tonn hasj og for grov korrupsjon.

I tida etterpå har han sete varetektsfengsla, og torsdag behandlar tingretten spørsmålet om han skal sleppast fri fram til Høgsterett har behandla anken.

– Eg slit skikkeleg. Eg søv to timar i døgnet, det har eg gjort sidan eg kom inn. Det er ingen sovetablettar som verkar lenger. Eg står ikkje her og sutrar på grunn av det. No spelar eg inn ein del ting som eg må gjere for å imøtegå det som står i dommen, sa Jensen til pressa i pausen.

Rettsavgjerda kjem klokka 14.

Melder til Riksadvokaten

Då fengslingsmøtet byrja, kom Jensen med nyheita om at han har politimeldt fleire av dei som har ført saka mot han.

Blant dei er leiar for etterforskingsavdeling Aust-Norge i Spesialeininga, Liv Øyen, og assisterande sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i saka mot Jensen.

– Det eg gjer no, er at eg angrip eit system. Systemet har ein del sentrale aktørar som sit med ansvar. Dei som sit med ansvaret, kan ikkje etterforske seg sjølv, seier Jensen.

Han bruker politimeldingane som argument mot vidare fengsling, og meiner at han kan dokumentere ei rekke saksbehandlingsfeil i saka.

– Eg kjem til å jobbe tett med advokatane mine på dette og meiner ein fengsling uforholdsmessig avgrensar moglegheitene til å bygge opp mitt eige forsvar, forklarer Jensen.

Elden ukjent med meldingane til politiet

NTB har prøvd å komme i kontakt med Liv Øyen og Guro Glærum Kleppe i Spesialeininga, men dei har førebels ikkje hatt moglegheit til å kommentere saka.

Riksadvokaten bekreftar at politimeldinga er mottatt.

– Vi kan bekrefte at vi har tatt imot melding frå Eirik Jensen mot Spesialeininga, seier statsadvokat ved Riksadvokatembetet Tone Aase til NTB.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, sa i pausen at han ikkje var kjent med meldingane til politiet før han høyrde om dei i retten.

– Eg kjem til å assistere han vidare naturlegvis, men eg kjenner ikkje innhaldet i meldingane til politiet, seier Elden til NTB.

Meiningsmåling

Grunnlaget for å halde Jensen varetektsfengsla har vore omsynet til «allmenta sin rettsfølelse». I fengslingsskjenninga frå lagmannsretten for fire veker sidan slåast det fast at det vil kunne svekkje tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri no.

I retten la Elden fram ein meiningsmåling utført av Opinion 13. juli som han meiner beviser det motsette. Meiningsmålinga er betalt av ein av Jensen sine støttespelarar.

– Av dei som blei spurt, meinte ein firedel at det var støytande at Jensen er på frifot, forklarte Elden i retten.

Dermed meiner forsvararen å kunne argumentere for at tre firedelar av dei spurde ikkje meiner det vil støyte deira rettsfølelse om Jensen er på frifot.

Han understreka overfor dommaren at det er allmenta, altså folk flest sin rettsfølelse, som skal leggjast til grunn.

– Ikkje uforholdsmessig inngrep

Forsvararen meiner også at det er uforholdsmessig at Jensen blir halde fengsla. Blant anna fordi han ikkje har tilgang til sakspapira når han skal førebu sin anke til Høgsterett.

Konstituert sjef for Spesialeininga Jens Olav Sæther, la på sin side fram ein rapport i retten som viser at Jensen har tilgang på PC, bøker og TV og kan ta imot besøk i fengselet.

– Min vurdering er at det er sett i verk gode tiltak for å vareta Jensen best mogleg og at framleis fengsling ikkje vil vere eit uforholdsmessig inngrep.

Sæther meiner omsynet til folks rettsfølelse må vege tyngre enn behova Jensen peiker på. I sin prosedyre viste han til at Jensen er dømt for alvorlege forhold som undergrev politiets samfunnsoppdrag.

– Det er ein heilt spesiell sak som dreier seg om innførsel av ein betydeleg mengd hasj, 13,8 tonn over ein periode på ti år, der Jensen hadde ein sentral rolle samtidig som han var polititenestemann. Og der han har tatt imot verdiar på 1,4 millionar kroner, sa Sæther.