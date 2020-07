Einmetersregelen i kyrkja skal òg revurderast

innenriks

Det vil òg gjelde for andre trus- og livssynssamfunn, stadfestar Barne- og familiedepartementet til Vårt Land.

– Det viktigaste for oss, er at det er på plass før det store rushet av konfirmasjonar kjem i haust, seier direktør i Kyrkjerådet, Ingrid Vad Nilsen.

– Einmetersregelen betyr i praksis at det må vere to tomme sete mellom personar eller grupper som ikkje er i same husstand. Representantar for kulturlivet har vist til at dette utgjer eit stort inntektstap, understrekar Vad Nilsen.

I august vil vurderingane truleg vere klare, opplyser Barne- og familiedepartementet.

