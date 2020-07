Torp mista ni av ti passasjerar i juni

innenriks

I alt var det 172.696 færre passasjerar innom flyplassen enn i juni 2019.

8.995 passasjerar reiste innanriks, der nedgangen var på 71,9 prosent. Utanriksflygingar hadde både flest passasjerar og størst nedgang, med høvesvis 12.165 og 92,5 prosent.

– Trafikken i juni var på cirka 10 prosent av ein normal juni-månad. Vi forventar no cirka det dobbelte i juli, og så ser vi for oss at trafikken aukar sakte, men sikkert månad for månad i tida framover, seier marknads- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp lufthamn i ei pressemelding.

No er Widerøe i gang med ruter til Bergen og Stavanger, i tillegg til sommarruter som går direkte til Bodø, Evenes og Tromsø. Wizz Air har brorparten av utanrikstrafikken, med ruter til fleire polske byar, i tillegg til litauiske Vilnius, Riga i Latvia og rumenske Bucuresti.

Kleive-Mathisen understrekar at oppstarten skjer i tett dialog og samarbeid med kommuneoverlegen med tanke på smitteverntiltak og politiet med tanke på innreiseavgrensingar.

Ryanair starta opp igjen med flygingar i slutten av juni, med ei rute til Polen. I starten av juli har selskapet òg teke opp igjen ruteflyging til fleire andre europeiske storbyar.

(©NPK)