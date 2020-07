Tom Hagens forsvarar reagerer på heimflyttingsnekt

innenriks

– Vi fekk nyleg beskjed av politiet om at det kan gå veker og månader før undersøkingane i huset til Tom Hagen i Lørenskog blir avslutta, seier forsvararen til Tom Hagen, advokat Svein Holden, til VG.

Ifølgje politiet går det framleis føre seg kriminalteknisk arbeid i Hagens heim i Sloraveien på Lørenskog, der kona hans, Anne-Elisabeth Hagen, forsvann i 2018.

Holden er kritisk til heimflyttingsnekten.

– Det er ingen tvil om at politiet går i randsona av kva straffeprosesslova gir tilgjenge til, understrekar han.

Politiadvokat Haris Hrenovica påpeikar overfor avisa at Sloraveien er åstad for ei alvorleg straffbar handling, og at politiet har behov for å gjere omfattande kriminaltekniske undersøkingar på staden.

– Det er eit dynamisk arbeid, og vi kan ikkje tidfeste i VG når det kan avsluttast, skriv han i ein e-post.

