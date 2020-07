Riksadvokaten beordrar gjennomgang av 93 trafikkstraffesaker

innenriks

Straffa kan ifølgje Drammens Tidende ha vorte gitt som følgje av at det er henta inn data frå bilen, som ein mistenkjer kan vere feil. Det blir òg mistenkt at dataa kan ha vorte manipulerte.

Bakgrunnen for gjennomgangen er at ein person er under etterforsking for manipulasjon.

I desember 2019 gav riksadvokaten ordre om ein stans i bruken av rapportar og utsegner frå Statens vegvesen, som nytta dataverktøy til å hente inn informasjon frå køyretøy. Den mistenkte feilen vart oppdaga av Kripos i fjor vår.

Eit eksternt granskingsfirma har sidan januar gjennomgått fleire rapportar Vegvesenet har utarbeidd for politiet. Det er mellom anna avdekt at tilsette ikkje har oppfylt kompetansekrav for avlesing av dataa til bilane.

Rapportane kan vere gitt i alle typar straffesaker. 176 saker der det er gjort dataavlesing og så gitt politirapport, har vorte avdekt sidan 2015.

I ei pressemelding frå Riksadvokaten heiter det at data kan ha vorte manipulert i 50 saker. I 43 av sakene har det ikkje vore mogleg å etterprøve informasjonen frå Vegvesenet.

Av dei 93 sakene der Vegvesenet har opplyst at det finst feil eller kan vere feil, har det i 51 tilfelle vorte gitt førelegg, bøter eller dommar.

