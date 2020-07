Oslo Børs byksa oppover i opningshandelen

innenriks

Blant vinnarane var lakseselskapet Mowi, som gjekk opp over 6 prosent i den tidlege handelen, medan Salmar steig med over 2 prosent.

Oppgangen til Mowi kom etter at selskapet i ei oppdatering opplyste at det operasjonelle driftsresultatet vart redusert med 1,2 milliardar kroner i andre kvartal. Likevel enda det rundt 25 prosent over kva analytikarane hadde spådd.

Også DNB og NEL steig frå start onsdag, med høvesvis 2,1 og 0,78 prosent.

Storebrand, som la fram kvartalsstall onsdag, starta handelen med raude tal og nedgang på over 4 prosent.

Alle sektorane hadde oppgang onsdag formiddag. Størst var han for sjømatsektoren, som gjekk opp 3,15 prosent. Energisektoren var opp 0,95 prosent, medan shipping var opp 0,63 prosent.

