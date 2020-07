Kanye West droppar presidentkandidaturet, ifølgje kampanjemedarbeidar

innenriks

Det er valeksperten Steve Kramer, som vart hyra inn av Wests folk for å få han på stemmesetelen i delstatane Florida og Sør-Carolina, som opplyser til New York Magazine at valkampanjen med sikte på 2020 er avlyst.

Kanye West har sjølv ikkje kommentert opplysningane, ifølgje TT. Det siste han har lagt ut på Twitter-kontoen sin er bilete av japanske Sanaa-stolar.

Det var 4. juli at rapparen skapte store overskrifter då han i sosiale medium røpte planane om å stille opp – og utfordre både Donald Trump og kandidaten til demokratane Joe Biden.

Nokon tok det på alvor, andre ikkje. Mellom anna skreiv ein kommentator i bladet Forbes: «Det finst to typar menneske i verda: Dei som trur at Kanye West faktisk stiller som presidentkandidat, og dei som veit korleis syklisk albumpromotering går føre seg» – medan Elon Musk gav han si støtte.

Men intervjuet til avisa med Kramer stadfesta i alle fall at West hadde teke nokre grep for å komme i gang. New York Magazine siterer òg kjendisnettstaden TMZs kjelder nær West-leiren om at han for tida slit med «ein bipolar episode».

