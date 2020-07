Forsvararen til drapssiktet mann: – Ikkje i stand til å svare på skuldspørsmålet

innenriks

31-åringen er arrestert og sikta etter at tre kvinner vart knivstukke i Sarpsborg seint tysdag kveld.

Det første avhøyret i saka fann stad onsdag, men ifølgje forsvararen hans kom det ikkje mykje fram under det. Forsvararen seier at mannen ikkje var i stand til å ta stilling til spørsmålet om straffskuld.

– Både eg og politiet har valt å sjå bort ifrå det mannen svarte. Han er ikkje i ei fatning som gjer det mogleg å ta stilling til spørsmålet om straffskuld, seier advokatfullmektig Marius Otterstad til TV 2.

I fjor vart mannen frikjend for grov vald i ei anna sak, skriv VG. Av dommen kjem fram det at han for få år sidan var innlagt på psykiatrisk sjukehus, der han fekk behandling for paranoide vrangførestillingar.

Mannen sit førebels varetektsfengselet på Kalnes sjukehus, og det vil gjerast ei utgreiing av den psykiske helsa hans.

– Eg vil seie at det ville vore kritikkverdig å flytte han herfrå. Eg er ikkje ein profesjonell sakkunnig, men ut ifrå det vi erfarte under dagens avhøyr, er det passande at han er her, seier Otterstad.

