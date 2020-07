innenriks

– Viss du spør meg kva eg meiner, så seier eg at eg synest du skal la vere viss du kan la vere, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til NTB.

Ho var onsdag sommarvikar på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen. Der kom ho med ei sterk åtvaring til nordmenn som er reisesvoltne no som grensene er opna mot ei rekkje europeiske land.

– Dette er ikkje ei oppmoding til å reise, sa Bollestad.

KrF-statsråden påpeika at utanlandsreiser inneber ein «betydeleg uføreseielegheit». Dei som ønskjer føreseielegheit, bør derfor planleggje å feriere i Noreg, ifølgje Bollestad.

– Alle bør tenkje seg godt om før dei eventuelt reiser. For vi er midt i ein pandemi, og det er ikkje risikofritt å reise, åtvara ho.

Ikkje tvitydig

Bollestad seier til NTB at ho ikkje synest signalet frå regjeringa er tvitydig.

Folk må ta sjølvstendige val, påpeikar ho og viser til at nokon òg har helsemessige grunnar til å reise til varmare strøk på sommarstid.

– Det gjer at vi skal ha respekt for dei vala folk tek, seier Bollestad.

– Er det skambelagt å reise til Syden no?

– Det skal det ikkje vere. Men vi gir råd, seier Bollestad.

– Vi pålegg ikkje folk reiseskam. Men staten kan ikkje ta val for folk, forklarer ho.

Ber folk vere forsiktige

Heller ikkje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser nokon grunn til å påføre folk reiseskam viss dei vel å nytte moglegheita til å reise utanlands no i sommar.

– Det viktige er at ein tek gode forholdsreglar, set seg inn i situasjonen og testar seg viss ein får symptom når ein kjem heim, seier Nakstad til NTB.

– Viss folk følgjer dei reglane, så er det ingen grunn til å skamme seg.

Nakstad gir likevel uttrykk for forståing for at råda kan verke tvitydige.

– Det er mange dilemma i koronapandemien, og dette er eitt av dei, seier han.

– Men på eitt eller anna tidspunkt må ein gjenopne grensene. Det betyr ikkje at smitterisikoen er ubetydeleg. Derfor har alle land framleis strenge smittevernreglar. Og vi tilrår folk å tenkje seg om før dei reiser.

(©NPK)